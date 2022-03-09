Бишкек, 9 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Евразийский фонд стабилизации и развития планирует выделить правительству Киргизии $80 млн (около 8,5 млрд рублей). Об этом сообщили в Министерстве финансов республики сегодня, 9 марта.

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В ведомстве отмечают, что согласно общепринятой мировой практике, развивающиеся страны получают от международных партнеров финансовую помощь либо на инвестиционные проекты, либо на поддержку бюджета.

Минфин уточняет, что обещанные ЕФСР деньги будут потрачены на финансирование Фонда развития туризма, госкомпании «Киргизиндустрия», Фонда поддержки предпринимательства и бюджетное кредитование для поддержки энергосектора и улучшения водохозяйственных объектов.

В министерстве надеются, что эта финансовая помощь положительно скажется на экономическом развитии Киргизии, что в дальнейшем будет иметь мультипликативный эффект и повлияет на доходную часть бюджета для возврата привлекаемых средств.

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