Челябинск, , 19:46 — REGNUM Руководство Челябинской области намерено поддерживать изготовителей стройматериалов. Об этом 9 марта заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Стройматериалы на набережной

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Он отметил, что речь идёт о тех коммерсантах, которые будут модернизировать и расширять свои производства в целях импортозамещения: Правительство области собирается оказать им всемерное содействие.

Отметим, Текслер провёл 9 марта совещание по текущей экономической ситуации в строительной отрасли. В нём приняли участие главы строительных компаний, областного управления ФАС и прокуратуры.