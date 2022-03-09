Москва, 9 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. О новой программе поддержки блогеров сообщили 9 марта в пресс-службе «ВКонтакте». Программа будет крупнейшей в истории соцсети.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

«Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов», — говорится в сообщении.

Свою работу программа начнёт в ближайшее время. Она будет действовать до 10 апреля. За этот месяц «авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: Партнёрской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut».

Как сообщила главный исполнительный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, руководство компании видит активный рост аудитории, а также большой всплеск активности авторов.

Руководство компании намерено «максимально поддержать всех, кто создаёт контент» в соцсети, отмечает Краснова. Авторам этом поможет «ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией».