Москва, , 19:38 — REGNUM Боевики ВСУ и нацистских батальонов используют «режим тишины» в своих целях, одновременно ведя интенсивный обстрел гуманитарных коридоров, заявил 9 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он пояснил, что объявленный российской стороной «режим тишины» нацисты используют для перегруппировки своих подразделений, перемещения военной техники, доставки боеприпасов.

«Кроме того, с 9:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь в том числе по позициям Вооруженных Сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной практически не прекращается. На Волновахском, Запорожском и Изюмском направлениях со стороны националистических батальонов велся интенсивный огонь с применением минометов», — рассказал Мизинцев.

«Аналогичная ситуация была и вчера в ходе объявленного «режима тишины» при выводе из Сум иностранных граждан и небольшого количества мирного населения. Мы наблюдали и фиксировали, как грубо, цинично и жестко украинская сторона нарушает режим прекращения огня, активно перемещая вооружение и военную технику, пополняя запасы боеприпасов и их подвоз на позиции, а также выдвижение резервов. Но исключительно в гуманных целях мы не стали срывать эту гуманитарную операцию, учитывая, что гуманитарная колонна уже сформирована и начала движение», — добавил он.

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