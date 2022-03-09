Вашингтон, 9 марта, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Режиссёр Райан Куглер, известный по кинокомиксу «Чёрная Пантера», был ошибочно задержан полицией. Информацию об этом приводит TMZ 9 марта.

Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США Чёрная Пантера

Известно, что инцидент произошёл в январе 2022 года в одном из банков Атланты (США), когда режиссёр попытался совершить там транзакцию. Из-за подозрительного поведения сотрудница банка решила, что Куглер является грабителем, после чего попросила начальство вызвать полицию. Позднее представители банка принесли извинения за инцидент, подробности которого стали известны лишь недавно.

Напомним, что в настоящее время Райан Куглер ведёт работу над фильмом «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Премьера картины запланирована на ноябрь 2022 года.