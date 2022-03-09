Москва, 9 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в феврале 2022 года выросли в среднем на 1,17% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 9,15% с 8,73% месяцем ранее. Об этом сообщает 9 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Инфляция за январь-февраль, по оценке ведомства, составила 2,17%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8,94%.

Согласно данным Росстата, в феврале продовольственные товары подорожали на 1,56% по сравнению с январём, непродовольственные товары — на 0,78%, тарифы на услуги выросли на 1,13%.

Рост потребительских цен на 1,3% и более в минувшем месяце зафиксирован в 22 субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Москве — на 1,7%. В Санкт-Петербурге цены за месяц выросли в среднем на 1,5%.