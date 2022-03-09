Москва, , 19:35 — REGNUM Требования, выдвинутые Украиной по открытию гуманитарных коридоров, являются заведомо невыполнимыми, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отметив, что Украина из десяти предложенных Москвой маршрутов гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей согласилась только на три, Мизинцев сказал, что на одном из маршрутов украинцы требуют провести обязательное разминирование.

Российские сапёры, судя по этим требованиям, должны обезвредить минно-взрывные устройства, установленные националистами, а на другом — восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении.

Мизинцев «Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам».

Весьма вероятно, что те украинцы, которые согласовывают с Москвой эти маршруты, «в полном объёме не владеет обстановкой на земле».

Читайте ранее в этом сюжете: Из 10 гуманитарных маршрутов Украина согласовала три – Минобороны РФ