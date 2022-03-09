Леонардо Ди Каприо пожертвовал $10 млн на помощь украинским беженцам
Вашингтон, 9 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Американский актёр Леонардо Ди Каприо пожертвовал $10 млн в Международный Вышеградский фонд. Об этом 9 марта пишет Daily Mail.
Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США
Леонардо Ди Каприо
Актёр отправил деньги на помощь жителям Украины, а также украинским беженцам. Как отмечает издание, сделать крупное пожертвование Ди Каприо побудили личные мотивы — его бабушка Елена Смирнова, с которой он очень близок, родилась в Одессе, однако позже эмигрировала в Германию.
Ранее футболист Дэвид Бекхэм основал собственный фонд для помощи украинским детям. Для этой цели он также пожертвовал £1 млн.