Вашингтон, 9 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Американский актёр Леонардо Ди Каприо пожертвовал $10 млн в Международный Вышеградский фонд. Об этом 9 марта пишет Daily Mail.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби». реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Леонардо Ди Каприо

Актёр отправил деньги на помощь жителям Украины, а также украинским беженцам. Как отмечает издание, сделать крупное пожертвование Ди Каприо побудили личные мотивы — его бабушка Елена Смирнова, с которой он очень близок, родилась в Одессе, однако позже эмигрировала в Германию.

Ранее футболист Дэвид Бекхэм основал собственный фонд для помощи украинским детям. Для этой цели он также пожертвовал £1 млн.