Челябинск, 9 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Челябинске и Кизильском районе на территории области обнаружено пять квартир, в которых владельцы фиктивно прописывали иностранцев. Об этом сообщает областной главк МВД.

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Всего они поставили на регистрационный учёт около десяти мигрантов. При этом фактически гости не проживали по данным адресам.

Сейчас в отношении хозяев квартир возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до трёх лет заключения.