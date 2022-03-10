10 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 03:05 — REGNUM В последние годы американские подростки уходят из Facebook и Instagram, отдавая предпочтение более развлекательной сети TikTok. При этом соцсеть Twitter застряла где-то посередине после нескольких неудачных попыток освоить новые форматы контента наподобие коротких видео и прямых трансляций. Потерпев ряд поражений, Twitter вновь берется сформировать более молодую пользовательскую базу.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Усилия компании в этом направлении возглавит Майкл Сейман — известный вундеркинд Кремниевой долины, отличившийся умением привлечь молодых. Бросив школу в 17 лет, он смог устроиться к Марку Цукербергу в Facebook, где помогал создавать и запускать такие ориентированные на студентов опции, как Instagram Stories и Facebook Groups. В 2017 году Сейман перешел в Google и снова занялся привлечением молодых пользователей, поработав над YouTube Shorts, после чего в 2020 году нашел вакансию на игровой платформе Roblox.

Теперь же Сейман возглавит новую группу Twitter для создания экспериментальных функций, которые будут отвечать интересам молодежи. Отметим, что студенты относятся к соцсети по-иному, нежели журналисты и политики, использующие Twitter для новостей. По словам Сеймана, молодежи интереснее выражать свое мнение или создавать дискуссии.

«Журналисты относятся к Twitter как к важной новостной платформе. Но молодым Twitter нужен не совсем для этого. Их отношение к нашей соцсети более разнообразно: для одних важны новости, для других — нет», — объяснил Сейман в интервью для The Washington Post.

Майкл Сейман Emileechelasi

Американские интернет-пользователи обсудили развитие компании под соответствующей публикацией.

«Пробовали ли они создать ориентированный на видео сервис приложений для социальных сетей, который показывает короткие видеоролики длиной от 1 до 3 минут? Может быть, назвать его Vine?» — говорит BAK1968 о существующей сети.

«Зародышам в животе матери тоже нужен «Твиттер». Подсказываю — это неиспользованная демографическая группа, которую действительно нужно изучить», — иронизирует HillWille.

«Twitter для людей за 30… тут нечего говорить», — считает Infinet Jest Siquel.

«Никто не умеет так язвить, как подростки! А «Твиттер» — отличная питательная среда», — саркастичен Bird Song.

«TikTok — это китайский яд для ума. Мне всё равно, сколько подростков туда стекается. Я никогда не дам им практически беспрепятственный доступ к моей цифровой жизни. TikTok — это китайская шпионская программа!» — восклицает truthstrangerthanfiction.

«Люблю Твиттер. Присоединился, чтобы получать новости об «арабской весне» в 2011 году. Остаюсь здесь, чтобы получать оперативную информацию о событиях, которую при необходимости проверяю здесь и в других местах. Как бы неприятно это ни было, у меня также повышается температура от чтения всей этой рекламы. Я в «Твиттере» не для того, чтобы заводить друзей», — рассказывает MzOregon.

«Я думаю, что Twitter был актуален только тогда, когда у Трампа был аккаунт. Люди открывали его, чтобы узнать, собираются ли нас отправить в небытие ядерной бомбой или мы проживем еще один день. Переосмысление определенно поможет платформе», — уверен Emlynn.

Twitter INC danielprol

«Мы наконец-то вступили в фазу нового изобретения, когда уравновешенные и щедрые молодые люди берут в свои руки будущее. Это происходит не всегда. Новатор обычно является плохим менеджером. Такие люди, как Сейман, необходимы, и им следует дать полномочия, чтобы заставить новую технологию работать. Это фундаментальное требование для успешного трансфера технологий», — указывает esrose.

«В статье говорится, что молодежи тяжело менять соцсети. Для них это якобы большой труд. Дети в наше время не знают, что такое работа!!! :-)» — подчеркивает Graham Rouhs.

«В мое время нам приходилось работать на гре… на снегу!!! И мы были рады этому!» — рассказывает Emlyn.

«Я тоже так работал! 30 часов в день, плюс вечера!» — отвечает GrahamRounce.

«Twitter — это сайт, на котором можно написать: «Я съел бутерброд на обед», а потом ваши друзья могут спросить: «Что за бутерброд?» или «Ты сфотографировал бутерброд?». Вот и всё», — негодует Jamwad.

«В Twitter можно делиться своим мнением, если человек не против, чтобы его игнорировали. Независимо от платформы, мне кажется, что большинство пользователей социальных сетей настолько заняты криками и разговорами, что не обращают внимания на то, что пишут другие», — считает Cubby_Mitchel.

«Твиттер» — это как средняя школа. Популярные дети общаются между собой и получают лайки за каждый твит, независимо от того, насколько он обыденный. Все остальные просят внимания в комментариях к этим твитам и практически игнорируются, независимо от того, насколько подстрекательским или умным является комментарий. Конечно, все групповые отношения похожи на школьные, не только в «Твиттере». Такова человеческая природа. Большинство из нас — популярные дети в одних группах и аутсайдеры в других. Заходить в Twitter, ожидая, что другие будут заботиться о ваших чувствах, — значит разочаровываться», — размышляет James Lloyd.

Напомним, что учёные из Борнмутского университета Великобритании провели исследование на тему того, как видеоигры влияют на развивающееся нравственное мышление детей.

Результаты исследования, в частности, показали, что среди учеников средней школы у девочкек было более развито нравственное мышление, а мальчики, которые больше играли в видеоигры, чаще демонстрировали прагматический подход.

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