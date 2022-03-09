Москва, , 19:24 — REGNUM Три гуманитарных маршрута для эвакуации мирных жителей Украины, предложенных Москвой, согласовала украинская стороны, ещё семь — нет, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. Юг. 09:30(Мск). 04.03.2022 (c) ИА REGNUM

По его словам, Москва предложила Киеву открыть для эвакуации мирных жителей, включая иностранцев, десять гуманитарных коридоров, чтобы вывести людей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя — в том числе по одному гуманитарному коридору из каждого города в Россию, а также — по одному через подконтрольные ВСУ территории в Польшу, Молдавию и Румынию.

Украинские власти прислали ответ, «в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию Российской Федерации категорически отвергнуты».

Мизинцев «Согласованы только три маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье, но дополнительно предложено ещё три — из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая».

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