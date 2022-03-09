Из 10 гуманитарных маршрутов Украина согласовала три – Минобороны РФ
Москва, 9 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Три гуманитарных маршрута для эвакуации мирных жителей Украины, предложенных Москвой, согласовала украинская стороны, ещё семь — нет, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, Москва предложила Киеву открыть для эвакуации мирных жителей, включая иностранцев, десять гуманитарных коридоров, чтобы вывести людей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя — в том числе по одному гуманитарному коридору из каждого города в Россию, а также — по одному через подконтрольные ВСУ территории в Польшу, Молдавию и Румынию.
Украинские власти прислали ответ, «в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию Российской Федерации категорически отвергнуты».