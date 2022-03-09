Москва, 9 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Три гуманитарных маршрута для эвакуации мирных жителей Украины, предложенных Москвой, согласовала украинская стороны, ещё семь — нет, сообщил 9 марта журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. Юг. 09:30(Мск). 04.03.2022

По его словам, Москва предложила Киеву открыть для эвакуации мирных жителей, включая иностранцев, десять гуманитарных коридоров, чтобы вывести людей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя — в том числе по одному гуманитарному коридору из каждого города в Россию, а также — по одному через подконтрольные ВСУ территории в Польшу, Молдавию и Румынию.

Украинские власти прислали ответ, «в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию Российской Федерации категорически отвергнуты».