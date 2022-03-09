Москва, , 19:42 — REGNUM Рэп-исполнитель Куок (Владимир Сорокин) опубликовал пластинку Imago. Премьера проекта состоялась эксклюзивно в Telegram 9 марта.

Куок Скриншот YouTube

Известно, что в новый релиз вошли 19 композиций, включая совместные работы с музыкантом ATL (Сергей Круппов) и коллективом Blunt. Информация о том, появится ли альбом на стриминговых платформах, в настоящий момент отсутствует.

Напомним, что в 2021 году Куок представил мини-альбом под названием Love, Blood & Diamonds. В проект вошли пять треков, выполненных в различном звучании.

Читайте ранее в этом сюжете: Pink Sweat$ выпустил клип на совместную с Тори Келли песню