Москва, 9 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Куок (Владимир Сорокин) опубликовал пластинку Imago. Премьера проекта состоялась эксклюзивно в Telegram 9 марта.

Скриншот YouTube Куок

Известно, что в новый релиз вошли 19 композиций, включая совместные работы с музыкантом ATL (Сергей Круппов) и коллективом Blunt. Информация о том, появится ли альбом на стриминговых платформах, в настоящий момент отсутствует.

Напомним, что в 2021 году Куок представил мини-альбом под названием Love, Blood & Diamonds. В проект вошли пять треков, выполненных в различном звучании.