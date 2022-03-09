Лондон, , 19:47 — REGNUM Футболист Дэвид Бекхэм записал видеообращение для своих подписчиков. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте.

Дэвид Бекхэм Bob Bekian

На видео Бекхем заявил о том, что необходимо помочь 7,5 млн украинских детей, которые «находятся в опасности». Для этого он совместно с ЮНИСЕФ создал фонд «7» и призвал своих подписчиков «оказать немедленную помощь для поддержки благополучия детей, включая медикаменты и безопасные места для их семей». Сам спортсмен пожертвовал £1 млн.

Ранее актёры Мила Кунис и Эштон Кутчер объявили сбор средств для помощи беженцам с Украины. Все деньги будут отправлены площадке для размещения и поиска краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также компании Flexports.

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