Берлин, , 19:17 — REGNUM В среду, 9 марта, прокуратура Ганновера подала ходатайство о предъявлении обвинения экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру в связи с его позицией по отношению к России. Об этом сообщает местное издание «Badische Neueste Nachrichten» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры.

Герхард Шрёдер Olaf Kosinsky

Как указывает издание, с момента начала специальной военной операции России на Украине, бывший канцлер сталкивается с резкой критикой в Германии, поскольку он не сделал никаких чётких заявлений с осуждением политики России, а также не прекратил своё членство в российских компаниях, таких как «Роснефть», где занимает должность председателя совета директоров и Nord Stream AG, в которой является председателем комитета акционеров.

«Дело касается пункта 7 «преступления против человечности» из Международного уголовного права. Обвинение, касающееся в том числе и других лиц, поступило в прокуратуру Ганновера (место жительства Шредера) на прошлой неделе и было рассмотрено местными властями. Мы передали файлы генеральному прокурору в понедельник», — приводит «Польское радио» слова Катрин Соефкер, пресс-секретаря прокуратуры Ганновера.

Прокуратура Ганновера не предоставила никакой другой информации, сославшись на компетенцию Федеральной прокуратуры ФРГ. Как поясняется, прокуратура «информирует общественность только в том случае, арестов и предъявления обвинения, а также полномасштабных розыскных действий».