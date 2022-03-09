Ижевск, , 19:15 — REGNUM Жителям Удмуртии теперь стало доступно мобильное приложение «МФЦ Удмуртской республики». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

МФЦ Mos.ru

Приложение может заменить весь функционал портала mfcur.ru. Здесь можно будет осуществить предварительную запись на прием, создать и удалить подтверждающий запись талон, а также узнать обо всех возможных для получения услугах и узнать статус ранее поданного заявления.

Приложение в настоящее время доступно для пользователей Android. Для авторизации в приложении необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

ИА REGNUM, ранее в Марий Эл запустили чат-бота, который поможет диагностировать рак кожи — меланому на ранней стадии. Чат-бот сделан марийским разработчиком Сергеем Якуниным при поддержке ЦУР Марий Эл (Центр управления регионом) и в содружестве с медиками республики и Хабаровского края.

Если в результате тестирования выявится необходимость посещения медицинской организации, чат-бот сообщит адрес и телефон поликлиники.