Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Вышел полноценный трейлер нового сезона «Бриджертонов». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Netflix 9 марта.

Сериал «Бриджертоны» Скриншот YouTube

Известно, что в съёмках продолжения популярного сериала приняли участие Джонатан Бэйли и Симон Эшли. Также ожидается, что в новом сезоне сериала вновь появятся Фиби Дайневор, Никола Кохлан и Голда Рошевель.

Напомним, что выход первого сезона «Бриджертонов» состоялся в 2020 году. Позднее сериал установил рекорд Netflix, набрав 82 млн просмотров за первый месяц после премьеры.

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