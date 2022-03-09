Москва, , 19:01 — REGNUM Вопрос работы гуманитарных коридоров на Украине обсудили 9 марта в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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Стороны обсудили «варианты политико-дипломатических усилий». Прежде всего, речь шла о российско-украинских переговорах. Также обсуждался вопрос гуманитарной стороны российской спецоперации.

Путин в этой связи рассказал Шольцу о том, какие меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений принимает российская сторона. Также он сообщил о попытках украинских боевиков мешать безопасной эвакуации людей.

Напомним, в ходе российской спецоперации на Украине ряд городов взят военными в кольцо окружения. Мирным жителям оставлены гуманитарные коридоры для выхода из городов.

В ходе третьего раунда переговоров эти действия обсуждались с украинской стороной, удалось по этому пункту достичь согласия. Однако украинские боевики препятствуют выходу людей через коридоры.

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