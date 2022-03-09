Варшава, , 18:59 — REGNUM Памятник советским воинам снесли в польском городе Кошалин на севере страны, сообщает 9 марта радиостанция RMF с ссылкой на муниципалитет.

Польша и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению мэрии, монумент был уничтожен ночью неизвестными людьми.

По данным городских властей, неизвестные с использованием тяжелой техники в ночь с 8 на 9 марта снесли памятник.

«Городские власти пока воздерживаются от комментариев», — сообщает RMF.

Стоит отметить, что изначально памятник советским воинам был поставлен в центре города, затем, в 2001 году, по решению местных властей его перенесли на городское кладбище.

Напомним, в 1944−45 годах в ходе боёв за освобождение Польши от гитлеровцев погибло около 600 тыс. солдат и офицеров Советской армии.

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