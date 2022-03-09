Ижевск, , 18:55 — REGNUM В период с 5 по 8 марта на дорогах Удмуртии зарегистрировано 2134 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Пешеход Гибдд.рф/r/40

Были исключены из процесса дорожного движения 78 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 51 человек — без водительских прав. За нарушения требований правил дорожного движения к административной ответственности были привлечены 143 пешехода.

Кроме того, за указанный период произошло девять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых один человек погиб, девять граждан получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нижнем Новгороде пострадали шесть человек. 27-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Accen сбил пешеходов, идущих по тротуару. Стаж вождения мужчины — около 1 года.

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