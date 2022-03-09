Москва, , 18:54 — REGNUM Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 марта 2022 года составило 415,9 млрд рублей, или 14,9% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за первые два месяца года стал национальный проект «Жильё и городская среда», средства по которому освоены уже на 40,3% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Демография» — 20,1%, «Здравоохранение» — 19,7%, «Производительность труда» — 18,8%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за месяц исполнены на 15,7%.

Исполнение расходов по нацпроекту «Наука и университеты» составляет 12,6%, «Цифровая экономика» — 8,1%, «Безопасные качественные дороги» — 7,7%, «Международная кооперация и экспорт» — 5,9%, «Культура» — 4,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 4,5%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Экология» — 2,3%, «Образование» — 2,6%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 4,3%.