Москва, , 21:04 — REGNUM Артиллерия Донецкой Народной Республики точечными ударами нанесла существенный урон силам неонацистов, удерживающим Мариуполь и взявшим в заложники его жителей. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, артиллеристы смогли уничтожить значительное количество военной техники боевиков из нацбатов, а также нанести значительный ущерб их материальным ресурсам.

«Накануне ребята из артиллерии ДНР нанесли точечные четкие удары по месту расположения нацбатов на левом берегу — это большой район с промзонами. Уничтожено большое количество живой силы и техники — порядка 30 единиц личного автотранспорта неонацистов, которые приехали из разных городов Украины и разных стран. Там кого только нет», — сказал Пегов.