Оттава, 9 марта 2022, 18:46 — REGNUM Канада дополнительно выделит Украине 50 млн канадских долларов ($38,8 млн) на «военное оборудование», заявил 9 марта на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
«Сегодня я анонсирую дополнительное выделение 50 млн долларов на оборудование, которое мы отправим на Украину в качестве помощи», — заявил Трюдо.
Напомним, 1 марта он пообещал выделить Киеву противотанковое вооружение.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную спецоперацию по денацификации Украины.
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