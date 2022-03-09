Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) стал рекордсменом по числу золотых и платиновых песен. Информацию об этом сообщает Lenta.ru 9 марта.

Eminem Скриншот YouTube

Исполнитель также сумел стать одним из семи музыкантов в истории, альбомы которых трижды удостаивались бриллиантового статуса. Примечательно, что ранее Eminem поставил ещё один рекорд, набрав рекордное количество прослушиваний на платформе Spotify.

Напомним, что Eminem начал свою музыкальную деятельность в 1996 году. В настоящее время дискография рэпера насчитывает 11 сольных пластинок.

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