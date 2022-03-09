Киев, 9 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Киев просит канцлера Германии Олафа Шольца способствовать организации переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, заявил 9 марта замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью одному из телеканалов ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, в передаче Tagesschau он заявил, что «единственные серьёзные переговоры» между Украиной и Россией «были бы возможны на президентском уровне» и Зеленский готов к этому.

По словам Жовквы, «международные партнёры должны помочь организовать такую встречу».

«Мы говорим с канцлером Германии, чтобы организовать такую встречу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия, ДНР и ЛНР проводят военную спецоперацию по денацификации Украины.