София, , 18:30 — REGNUM Правительство Болгарии объявило об открытии дополнительных лагерей для беженцев с Украины сразу в пяти крупных болгарских городах. Об этом 9 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Лагерь беженцев

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Согласно официальной информации, соответствующие комфортные помещения оборудованы в Бургасе Варне, Добриче, Русе и Хасково. Всем постояльцам указанных центров будут предоставлены питание и медицинская помощь.

Кроме того, все желающие смогут получить консультацию юриста на предмет предоставления статуса беженца в Болгарии. Акция проходит при содействии крупнейшего независимого профсоюза Болгарии КСНБ.

Напомним, ранее официальная София заявила о возможности принять на болгарской территории до 200 тысяч перемещенных лиц с Украины. Для этого болгарские власти выделили около $80 млн.

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