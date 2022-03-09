Оттава, , 18:32 — REGNUM Канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) безвозмездно вручил $10 тыс. своему фанату. Соответствующей информацией 9 марта поделился на своей странице в Instagram блогер DJ Akademiks (Ливингстон Аллен).

Рэпер Дрейк The Come Up Show

https://www.instagram.com/p/Ca3X3LCAlb5/

Известно, что действие произошло во время отдыха музыканта на островах Теркс и Кайкос. Капитал самого рэпера в настоящее время превышает $180 млн.

Напомним, что Дрейк начал свою музыкальную карьеру в 2007 году. На текущий момент дискография артиста насчитывает шесть студийных альбомов.

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