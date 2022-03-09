9 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:38 — REGNUM Дискуссия о том, есть ли на Украине неонацисты и как к этому относятся официальные украинские власти, развернулась среди её итальянских интернет-пользователей. Комментаторы высказали своё мнение об этом 9 марта в социальной сети Twitter.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

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«Радикальный украинский национализм существует на Украине уже давно. Это всем известно уже с 2014 года. Неонацисты проводят там политику геноцида», — пишет пользователь The Lazyprophet.

Многие пользователи уверены, что о наличии нацистской идеологии в основе украинского государство прямо указывают непрекращающиеся обстрелы жителей Донбасса, которые начались ещё в 2014 году и унесли огромное число жизней ни в чём не повинных людей, включая детей.

«Только те, у кого завязаны глаза и закрыты мозги, не могут понять, что Зеленский — настоящий антихрист. Это он способствует войне, его страна с 2014 года бомбит и убивает мирных жителей в Донбассе. А теперь, когда они устали и просят помощи у Путина, Зеленский не сдаётся», — написала Francesca R.

Некоторые комментаторы отмечают, что в поисках неонацистов на Украине далеко ходить не надо, ведь их уже давно нашли. Тем не менее откровенные нацисты процветают на Украине, приобретая помимо прочего официальный статус и получая государственное финансирование.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Есть видео и фото украинских неонацистов, но самое страшное, что они были «благословлены» украинской властью много лет назад», — указывает Sandra K.

«Там есть и откровенные нацисты. Например, «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ты знаешь, кто это? Таких теперь включили в состав украинской армии», — пишет Julia S.

Часть людей полагает, что украинский президент Владимир Зеленский прямо потакает националистическим формированиям, даже тем, которые нарушают любые конвенции.

«Этот комик сочувствует батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И так уж получилось, что этот батальон прославился во время войны в Донбассе. Его обвиняли в военных преступлениях и пытках», — напоминает Marcel P.

Ряд пользователей решил окунуться в историю и напомнил, что среди активных соучастников преступлений нацистской Германии были также и украинские националисты, служившие в том числе и в рядах отъявленных нацистских головорезов.

«Во время Второй мировой войны за немцами следовал украинский батальон СС. На германском кладбище Фута установлена памятная доска», — отмечает пользователь Duck.

Отдельные комментаторы отмечают, что не только официальные власти на Украине поддерживают неонацистов, но и Североатлантический альянс не гнушается помогать носителям человеконенавистнической идеологии.

«Русские недавно нашли натовский ноутбук в штабе украинских нацистов. Ничего удивительного», — считает пользователь GC.

«Это кучка наркозависимых нацистов, снабжаемых кокаином из американского долларового картеля. После того, как на Украине были обнаружены секретные биолабораториии, НАТО будет получать обвинения и санкции до конца своей жизни, как минимум в течение последующих 200 лет», — поделился своим мнением Tommaso L.

Напомним, 9 марта итальянские пользователи социальной сети Twitter решили подискутировать о том, есть ли на территории Украины неонацисты и как к этому относятся официальные украинские власти.