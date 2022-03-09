Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга стали чаще проявлять интерес к трудовой деятельности. За месяц количество опубликованных резюме увеличилось на 8%. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Найти работу чаще всего желают на должности руководителя проектов в различных областях. Также популярными являются вакансии бухгалтера и менеджера по закупкам и тендерам. Работу пытаются найти аналитики, программисты и разработчики.

Помимо роста числа резюме, возросло на 10% количество опубликованных вакансий. При этом больше всего вакансий было заявлено в разделах «Консультирование» (+49% по отношению к предыдущему месяцу), маркетинга, рекламы и пиара (+32%), сервиса (+23%).

Отметим, рост интереса к трудовой деятельности повлиял и на ожидания соискателей по зарплате. В среднем петербуржцы хотят получать около 59 тыс. рублей в месяц.

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