Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал указ о криптовалютах, который обязывает государственные органы оценить риски и преимущества создания цифровой валюты центральным банком США, сообщает 9 марта Reuters.

Джо Байден The White House

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Инвесторы надеются, что это станет первым шагом к легализации цифровых активов.

Отметим, что закон подписан на фоне беспокойства экспертов о том, что некоторые могут начать использовать цифровые криптовалюты для обхода санкций против России.

На фоне последних событий криптовалюты существенно выросли. Согласно данным CoinDesk, крупнейшая в мире криптовалюта биткоин выросла в цене на 8,2% до $41 тыс. 622.

Дополнительным триггером к росту стало постановление Центрального банка РФ, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливается новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

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