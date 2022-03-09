Москва, , 18:21 — REGNUM Боевая авиация Украины потеряла свой потенциал и совершает лишь единичные попытки подняться в воздух, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Небо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его данным, на сегодняшний день на земле и в воздухе уничтожено более 50% самолётов и вертолётов ВСУ, имевшихся к началу российской спецоперации.

«К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов.

Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов.

Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует.

90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины», — рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.

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