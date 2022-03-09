Бишкек, , 18:20 — REGNUM Последствия событий между Россией и Украиной негативно сказываются практически на всех странах — сложилась сложная ситуация в мировой торговле, экономике, безопасности, связи и других сферах. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании республиканского парламента сегодня, 9 марта.

Садыр Жапаров President.kg

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мы на самом деле небольшая страна. У нас и не хватит влияния остановить конфликт. Поэтому нам надо оставаться беспристрастными», — подчеркнул глава государства.

Читайте также: Компании из России предлагают Киргизии перейти с доллара на юань

По словам Жапарова, в последние дни международная обстановка и ситуация на мировых рынках становится всё более напряженной.

«Я упоминал ранее, что кабинет министров разработал антикризисный план мероприятий по преодолению и смягчению влияния внешних воздействий на наших граждан. Конечно, наша первоочередная задача — максимально сохранить наш экономический потенциал. Я надеюсь, что у вас есть хорошие идеи и предложения», — сказал он.

Читайте также: Президент Киргизии призывает граждан «не паниковать» и покупать золото