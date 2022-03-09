Саратов, 9 марта, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Саратовской области в этом году посевная площадь составит более 4 млн гектаров, из них на зерновые и зернобобовые приходится 2,248 млн гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Илларион Прянишников. Приготовление нивы для посева льна в Вологодской губернии, 1890

Аграриями посеяно озимых зерновых на площади в 1 млн 226 тыс. га, из них пшеницы 1 млн 160 тыс. га, ржи 62 тыс. га, тритикале 4 тыс. га. К предстоящей посевной приобретены минеральные удобрения и семенной материал. Труженики села планируют провести протравливание семян яровых культур в объеме 126,9 тыс. тонн. Для этого потребуется 68,3 тонн протравителей, добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, в уборочной кампании-2021 в Саратовской области задействовали более 13,7 тыс. механизаторов. Посевная площадь с учетом сохранившихся озимых составляла 4,1 млн га.

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