Манчестер, Великобритания, 9 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. 31-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

Clément Bucco-Lechat Рияд Марез

Как сообщает издание Foot Mercato, на футболиста претендуют лондонский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен». На данный момент трансферная стоимость Рияда Мареза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Марез выступает за «горожан» с 10 июля 2018 года после перехода из «Лестера» за 67,8 миллиона евро. Текущее соглашение алжирского нападающего с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Рияд Марез принял участие в 32-х матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 21-м забитым мячом и семью результативными передачами.