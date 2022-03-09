Москва, , 18:10 — REGNUM Главная военная прокуратура РФ займётся выяснением причин привлечения военнослужащих срочной службы к выполнению задач на территории Украины, сообщил 9 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военнослужащие Министерства обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — рассказал Песков.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

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