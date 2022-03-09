Сухум, , 18:09 — REGNUM Об установлении дипломатических отношений с ДНР сообщили 9 марта в пресс-службе МИД Абхазии. Дипломаты двух республик обменялись нотами.

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В абхазском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на стадии подготовки находится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве с ДНР, который станет «фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы» между двумя республиками.

«Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины», — сообщили в абхазском МИД.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии заявляет, что обе страны поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между своими народами. Их цель — равноправные, мирные отношения, развивающиеся в интересах народов двух государств.

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