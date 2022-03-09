Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Уроженец поселка Кикерино Волосовского района Ленинградской области, военнослужащий Павел Позанен погиб в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом сообщил 9 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Это второй военный из Ленобласти, о чьей гибели стало известно после начала спецоперации.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин воин Павел Вадимович Позанен, — отметил глава региона. — Он погиб, защищая Родину, защищая мир, нас с вами, и все, что нам дорого».

Он высказал глубокие соболезнования родственникам Павла Позанена, его близкими, одноклассниками по Кикеринской школе и однокурсниками по агропромышленному факультету Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели военнослужащего Дмитрия Федосеева, уроженца Выборгского района Ленобласти. С ним простились 5 марта в Светогорске.

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