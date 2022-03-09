Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Уроженец поселка Кикерино Волосовского района Ленинградской области военнослужащий Павел Позанен погиб в ходе спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом сообщил 9 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Это второй военный из Ленобласти, о чьей гибели стало известно после начала спецоперации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Павел Вадимович Позанен, — отметил глава региона. — Он погиб, защищая Родину, защищая мир, нас с вами и все, что нам дорого».

Он высказал глубокие соболезнования родственникам Павла Позанена, его близким, одноклассникам по Кикеринской школе и однокурсникам по агропромышленному факультету Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели военнослужащего Дмитрия Федосеева, уроженца Выборгского района Ленобласти. С ним простились 5 марта в Светогорске.