Вашингтон, 9 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Конгресс США поддержал законопроект о выделении почтовой службе USPS около $50 млрд в течение десяти лет. Законопроект также обязует сотрудников почты оформлять государственную медицинскую страховку, сообщает 9 марта Reuters.

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Законопроект поможет сохранить почтовые отделения и улучшить работу для будущих поколений, отметили конгрессмены. Отметим, что проект находился в разработке более десяти лет.

Напомним, что чистые убытки USPS за период с 2007 года составили более $90 млрд. Главной причиной этого является закон от 2006 года, обязавший компанию выделять более $120 млрд на медицинское обслуживание пенсионеров.