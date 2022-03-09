Аляска, США, 9 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Канадцы, проживающие рядом с одним из крупнейших нефтяных месторождений на Северном склоне Аляски, вынуждены были эвакуироваться в результате утечки природного газа, сообщает Ruters.

AlaskaTrekker Аляска

Утечка газа продолжается с 4 марта на буровой площадке компании ConocoPhillips.

Власти эвакуировали примерно 490 жителей деревни, расположенной к югу от нефтяного месторождения. Пока неясно, есть ли пострадавшие.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у берегов Аляски.