Кострома, 9 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Костроме впервые с начала пандемии День рождения Снегурочки пройдёт в формате городского праздника. Об этом сообщается в официальной группе «Резиденции Снегурочки» ВКонтакте.

Антон Брехов Так День рождения костромской Снегурочки отмечали до пандемии, в 2019 году

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса торжество прошло «онлайн». В 2021 году сказочная волшебница ограничилась приглашением ограниченного количества гостей в Резиденцию и пресс-конференцией для детей и молодёжи.

В этом году на 1−2 апреля запланировано «множество развлекательных, экскурсионных, интерактивных» мероприятий на разных творческих площадках Костромы. Точная программа праздника ещё не опубликована. Известно, что в гости к Снегурочке приедут как минимум 7 сказочных персонажей, в том числе Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Василиса Премудрая из Ивановской области, МорозДобродеевич из Ленинградской области.

Отметим, что на данный момент в связи со снижением заболеваемости COVID-19 в Костромской области отменены почти все ограничения. Запрет на проведение массовых мероприятий, ночную работу кафе, кальянных и дискотек продлён до 1 апреля. Вероятно, после этой даты стоит ждать официальной отмены ограничения на проведение праздников.