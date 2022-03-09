Бухарест, 9 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Парламент Румынии приступил к рассмотрению поправок в трудовое законодательство страны, предусматривающих введение практики четырехдневной рабочей недели на основных румынских государственных предприятиях и ряде частных фирм. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Устройство на работу

Инициатором нового законопроекта выступили представители Национал-либеральной партии Румынии в сенате (верхней палате) высшего законодательного органа. Как отметили авторы идеи, нововведение позволит в значительной степени сэкономить логистические ресурсы и повысить производительность труда.

Предполагается, что, таким образом, в соответствующих учреждениях рабочий день будет увеличен с 8 до 10 часов. При этом планируется увеличение сроков отпусков и повышение заработной платы.

Напомним, внесение изменений в трудовой кодекс страны были одним из основных пунктов программы действующего правительства Румынии во главе с Николае Чукэ.