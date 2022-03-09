Саратов, 9 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. На железнодорожный вокзал в Саратове 9 марта прибыл «Поезд Победы». Передвижной музей примет посетителей с 10 по 12 марта, сообщается на официальном сайте организаторов выставки.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа

«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. Здесь представлены экспонаты предвоенных лет и периода Великой Отечественной войны. Посетители с помощью передвижного музея погружаются в прошлое и состав несет их по дорогам войны к победе.

Реализованный в Год памяти и славы проект получил свое развитие и продолжение в рамках Года науки и технологий. Организаторы и авторы проекты значительно дополнили экспозицию научными достижениями и разработками отечественных ученых, которые внесли свой весомый вклад в победу и развитие мировой науки в целом.

Далее «Поезд Победы» отправится в Ульяновск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Саратов в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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