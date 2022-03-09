Москва, , 17:52 — REGNUM В ходе специальной военной операции на территории Украины обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в действующих там частях и подразделениях, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Русская армия Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он пояснил, что речь идёт о подразделениях тылового обеспечения, подвергающихся нападениям диверсионных групп украинских нацистов.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.

Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России.

Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены.

В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной операции на территории Украины подразделения тылового обеспечения войск подвергаются нападениям диверсионных групп. При этом видео и фото результатов таких нападений широко публикуются в соцсетях и мессенджерах в качестве доказательств «больших потерь» и «срыва операции».

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