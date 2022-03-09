Бухарест, , 17:50 — REGNUM Специальный комиссар Европейского союза по вопросам оказания гуманитарной помощи и кризисному управлению Янез Ленарчич посетит Румынию с экстренным рабочим визитом. Об этом 9 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Автобусы с беженцами Mil.ru

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Согласно официальной информации, Ленарчич проинспектирует два крупнейших лагеря для украинских беженцев на румынской территории — в Сучаве (Южная Буковина) и Сирете (румынско-украинская граница). Как ожидается, он проведет переговоры с премьер-министром Румынии Николае Чукэ и румынским министром внутренних дел Лучианом Бодэ.

Напомним, власти Румынии отчитались в строительстве двух крупных лагерей для украинских беженцев в Сучаве и Яссах (северо-восток страны). Ранее официальный Бухарест объявил о готовности принять на своей территории до 200 тысяч беженцев с Украины.

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