Челябинск, 9 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Челябинской области обнаружили рост цен в магазинах Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.

Bargozideha.com Сахар

Они посетили крупные торговые сети и изучили стоимость продуктов питания первой необходимости. Было установлено, что сахар и гречневая крупа подорожали. Правда, этот рост незначительный и в основном пришёлся на крупы.

«Кроме того, мы увидели, что не везде есть сахар», — признал глава комитета Заксобрания по соцполитике Сергей Буяков. И призвал отечественных производителей, главным образом местных, не повышать беспричинно цены.