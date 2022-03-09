Тюмень, , 17:48 — REGNUM Карамель для профилактики кариеса и кальцийдефицитных состояний разработали учёные Тюменского и Уральского государственных медицинских университетов. Об этом сообщает пресс-служба ТМГУ.

Зубы

Активный компонент карамели против кариеса — лактат кальция в виде твёрдого раствора. В составе разработанной карамели отсутствуют синтетические вещества.

«Взамен технологии прессования порошков мы использовали уваривание растворов ингредиентов до получения твёрдой однородной карамели. И главное, кальций находится не в кристаллическом, а в растворённом виде. Неожиданным эффектом, определяющим новизну технического решения, явилось свойство лактата кальция образовывать общую смесь с карамельной основой. Полученный состав карамели гарантирует стопроцентное растворение кальция в ротовой полости. Это говорит об эффективности карамели для профилактики кариеса у детей и взрослых, а также профилактики дефицита кальция», — пояснила суть изобретения заведующая кафедрой терапевтической и детской стоматологии Тюменского ГМУ Марина Нагаева.

Тестирование образцов полезной карамели проводилось на базе кафедры терапевтической и детской стоматологии, а микроскопия проб слюны — на кафедре микробиологии Тюменского ГМУ. Карамель от кариеса запатентована. Патентообладателем является Тюменский государственный медицинский университет.