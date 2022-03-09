Москва, , 17:44 — REGNUM 9 марта казахский футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с 19-летним воспитанником московского ЦСКА Антоном Крачковским. Об этом 9 марта сообщили на официальном сайте «Кайрата».

ФК ЦСКА

Соглашение Крачковского с «Кайратом» рассчитано до два года до 31 декабря 2023 года.

В текущем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2 сезона 2021/22 Антон Крачковский, выступая за московский «Кайрат» на правах аренды, принял участие в восемнадцати турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость 19-летнего воспитанника «красно-синих», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 225 тысяч евро.