Бишкек, , 17:39 — REGNUM В случае обострения кризисной ситуации властям Киргизии придется сделать всё возможное для обеспечения продовольственной безопасности страны. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на заседании республиканского парламента сегодня, 9 марта.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно поэтому правительство уделяет особое внимание сельскому хозяйству, выращиванию сельскохозяйственных культур на наших пашнях и в целом производству и переработке сельхозпродукции.

«Слава Богу, у нас есть трудолюбивые фермеры. Им нужна только поливная вода, качественные семена, удобрения и льготные кредиты. Мы выделили все средства, которые у нас были, 26 млрд сомов (28,1 млрд рублей по текущему курсу)», — сказал Жапаров.

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Глава государства признал, что этой суммы недостаточно, чтобы обеспечить всех фермеров сразу.

«Поэтому мы начали уже рассматривать выделение средств на следующий год. На наш взгляд, мы обеспечим всех фермеров через три-четыре года. Конечно, если наша казна была бы полной, то лучше было бы в этом году обеспечить всех фермеров полностью. Но вы знаете нашу ситуацию. После пандемии не то, что наша, экономики развитых стран не восстановились», — подчеркнул президент Киргизии.

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